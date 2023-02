Une Bulgare, soupçonnée d’avoir exploité des mendiants, extradée à Genève

Genève : Une Bulgare, soupçonnée d’avoir exploité des mendiants, extradée

Le premier, démantelé à l’époque, avait permis l’arrestation de cinq personnes, dont le fils de la prévenue. Ce dernier vient d’être condamné à 30 mois de prison, dont quinze avec sursis, et d’une expulsion pour cinq ans. Il était accusé d’avoir recruté, avec sa mère, des compatriotes pour les faire mendier à Genève, les transportant et les logeant dans un campement de fortune. L’argent récolté était confisqué et servait à entretenir sa famille en Bulgarie. Six autres personnes sont prévenues. Toutes, sauf une, sont en détention provisoire.