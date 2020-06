Fidji

Une «bulle» sans virus pour les touristes VIP

Les Fidji, dont l'économie largement tributaire du tourisme est au point mort, veulent créer une «bulle» sans virus dans le Pacifique Sud pour accueillir les voyageurs.

La «bulle Bula» – mot qui signifie «bonjour» en fidjien - offrirait une zone VIP dès la descente de l'avion aux touristes australiens et néo-zélandais qui seraient ensuite transportés dans une station balnéaire isolée.

Canberra et Wellington ont déjà entamé en mai des discussions pour créer leur propre «bulle» commune où seraient levées de part et d'autre de la mer de Tasman les restrictions aux voyages décidées contre le coronavirus, avec l'intention de l'étendre aux îles du Pacifique. Mais les voyages restent restreints à l'intérieur de l'Australie où de nouveaux foyers sont apparus autour de Melbourne et une levée des restrictions pour traverser la mer de Tasman semble peu probable avant septembre.