Genève : Une buse s’en prend à un coureur

Le jogging d’un Genevois s’est terminé sous les serres d’un rapace. Les attaques restent néanmoins rares.

Début mai, un Genevois travaillant à Cologny s’est fait attaquer par une buse durant une session de course à pied entre midi et deux. L’homme a dit avoir été pris en traître par le rapace qui lui a fondu dessus par derrière, toutes serres dehors. L’attaque s’est soldée par des griffures ensanglantées sur le crâne du joggeur et une belle frayeur. La victime de l’oiseau pense s’être malencontreusement trop approchée d’un nid. Retournée sur place pour vérifier son hypothèse, elle a, à nouveau, été chargée.