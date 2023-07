Initiative UDC: une distribution de préservatifs aux membres

La démarche est en rapport avec l’initiative de l’UDC, lancée officiellement ce mardi, qui veut éviter que la Suisse ne dépasse les 10 millions d’habitants . «L’UDC veut contrôler la population? Alors qu’elle commence par elle-même», tonne Opération Libero. Sa présidente, la vert’libérale Sanija Ameti, ajoute, dans «Blick», «que l’UDC commence par cesser de multiplier sa xénophobie». D’où les préservatifs. Une cagnotte a été lancée et vise 6000 francs. Mardi, la barre des 5000 a été dépassée.

Pas sûr que les membres de l’UDC apprécieront. Pas plus qu’ils n’apprécieront le démarrage de la campagne autour de cette initiative: une fois de plus, le parti sera seul contre tous. Ce mardi, hasard du calendrier ou non, le Secrétariat d’État à l’économie publie un rapport sur la libre circulation des personnes qui dresse des louanges à la politique migratoire suisse.