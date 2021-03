Le Real Madrid, le PSG, Barcelone et même les clubs anglais... Toutes les équipes de football de la planète sont dans le dur, à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les clubs doivent se contenter des revenus marketing et des droits de télévision, sans pouvoir thésauriser sur les «opérations de jours de match». Du coup, le marché des transferts s'est effondré.

Mais les supporters, eux, ne sont pas résignés. Encore moins un certain James Smith, grand fanatique de Liverpool. Afin d'aider son club qui est dans le dur en Premier League, il souhaite lui amener du sang frais en vue de la saison prochaine. Et l'Anglais ne vise pas moins que Kylian Mbappé, la superstar du PSG, dont le contrat avec le finaliste de la dernière Champions League sera échu en juin 2022.

James Smith estime l'opération à quelque 250 millions de Livres Sterling et a demandé l'aide des autres Liverpuldiens, en lançant une cagnotte sur les internets . «Puisque Liverpool n'a pas l'argent pour faire une telle offre, on a pensé qu'on aurait besoin de nous pour lever la somme de la part des fans du monde entier. Chocons le monde du football», a-t-il écrit, avant de faire ses petits calculs.

«Il y a à peu près cent millions de supporters des Reds autour de la planète. Si l'intégralité d'entre eux donne quelque chose, ça ne leur demanderait que 2,50 Livres chacun pour arriver à parler à Kylian», a-t-il lâché, optimiste. «Regroupons-nous pour créer le tout premier et le plus important montant de transfert de football par les fans et faciliter le plus grand transfert de tous les temps. Ecrivons l'Histoire!»