Nanterre (F): Une cagnotte pour le policier qui a tué Nahel

Pour soutenir le policier qui a abattu un jeune homme à Nanterre (France), «qui a fait son travail et paie aujourd’hui le prix fort», une cagnotte a été lancée en ligne par une personnalité d’extrême droite, a déclaré lundi l’ancien porte-parole de la campagne présidentielle d’Eric Zemmour, Jean Messiha, provoquant l’indignation à gauche. Elle recueillait lundi plus d’un million d’euros (quelque 970’000 francs).

Des rassemblements «civiques» se sont tenus lundi à la mi-journée devant de nombreuses mairies de France pour dénoncer la vague actuelle de violences urbaines, en nette décrue toutefois la nuit précédente. Dimanche, l’Association des maires de France (AMF) avait appelé à «une mobilisation civique pour un retour à l’ordre républicain», quelques heures après une violente attaque à la voiture-bélier ayant visé le domicile d’un maire de la région parisienne et causé une indignation générale.

«Présence massive»

Après cinq nuits de violences urbaines, celle de dimanche à lundi a marqué un reflux des violences, avec un nombre d’interpellations (157 contre plus de 1300 dans la nuit de vendredi à samedi) et d’incendies en nette baisse, et sans incident majeur signalé.