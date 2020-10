Le Mütterzentrum Bern-West a été créé il y a trente ans. Près de 17’000 personnes en profitent chaque année. Il s’adresse particulièrement aux mères issues de la migration en leur offrant un lieu de rencontre et d’échange.

Une récente décision en justice montre désormais que l’institution sociale s’est retrouvée au bord de la faillite à cause de sa caissière, révèle ce jeudi la «Berner Zeitung». L’ancienne employée a en effet détourné 190’000 francs sur une période de douze ans pour son usage personnel. L’accusée a comparu mercredi au Tribunal régional de Berne-Mittelland. Elle a été jugée en procédure accélérée et condamnée à 16 mois de prison avec sursis assortis d’une période probatoire de deux ans pour abus de confiance et faux dans les titres.