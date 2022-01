Schaffhouse : Une calèche folle finit sa course contre un véhicule

Un attelage a traversé un village sans cocher. Il s’est arrêté après un choc avec une camionnette de livraison.

Vendredi, vers 17 h 25, un homme a préparé un attelage, sur une place de ferme à Thayngen (SH). Lors de cette manœuvre, un des deux chevaux a pris peur et n’a pas pu être bridé. Les animaux ont pris la fuite seuls avec la calèche derrière eux, renversant au passage un accompagnant. Selon les premières investigations, ce dernier s’est retrouvé entre les chevaux et la calèche. Alors que l’attelage sans conducteur filait en direction de Thayngen, il a heurté une voiture garée. Peu après, une collision s’est produite entre la charrette et une camionnette arrivant en sens inverse. L’attelage s’est alors arrêté brusquement après qu’un des chevaux a sauté sur le capot du véhicule et y est resté bloqué.