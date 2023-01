Etats-Unis: Une cambrioleuse appelle la police pour demander un coup de main

États-Unis : Une cambrioleuse appelle la police pour demander un coup de main

Ils voulaient se rendre à l’aéroport, c’est en prison que Martin Gonzalez-Garcia et Ashializ Roldan-Oscasio ont atterri. Fin décembre, un cambriolage a été signalé dans un magasin de Poinciana (Floride). En visionnant les images de surveillance, les autorités ont pu identifier un suspect répondant au nom de Martin Gonzalez-Garcia. Impossible toutefois de mettre la main sur cet individu de 23 ans, raconte «The Independent» .

Un peu plus tard dans la journée, la centrale a reçu un appel émanant d’une maison, mais personne n’était au bout du fil. Intrigués, des policiers se sont rendus sur les lieux et ont constaté que personne ne résidait dans ce logement. Après avoir remarqué qu’une porte était mal fermée, les officiers sont entrés pour s’assurer qu’il n’y avait rien à signaler. C’est là qu’ils sont tombés sur Martin Gonzalez-Garcia et sa petite amie Ashializ Roldan-Oscasio, qui n’avaient rien à faire dans cette maison.