Haut-Valais: Une cambrioleuse en série de 26 ans a été arrêtée

Le butin et les dommages causés par la jeune femme se chiffrent à environ 60’000 francs.

A la fin de l’été 2022, une série de cambriolages et de tentatives de vols ont été commis dans des établissements publics et des maisons de vacances à Brigue-Glis, Viège, Naters et Fürgangen, en Haut-Valais. La police cantonale annonce ce jeudi, l’arrestation d’une Valaisanne de 26 ans dans le cadre de l’enquête.