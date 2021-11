Grèce : Une camionnette de migrants fuit un contrôle et fait une embardée mortelle

Le véhicule qui contenait des migrants originaires du Pakistan, d’Afghanistan et du Bangladesh a tenté d’échapper à un contrôle de police. On dénombre sept morts et 8 blessés.

Photo d’illustration. REUTERS

Sept migrants ont été tués et huit ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, quand leur véhicule tentant d’échapper à un contrôle policier dans une autoroute au nord de la Grèce, s’est renversé, a-t-on appris de source policière.

Selon les premières informations, six hommes et une femme dont la nationalité n’a pas été révélée ont été tués. Les huit blessés sont tous des hommes, ressortissants de Pakistan, d’Afghanistan et Bangladesh, selon la même source.

Le conducteur du véhicule où les migrants étaient entassés, a tenté d’échapper à un contrôle policier. Après une course poursuite, le véhicule a heurté les barrières de l’autoroute et s’est renversé.

Sur l’autoroute

L’accident s’est produit peu après jeudi à minuit, sur l’autoroute reliant Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord, à la frontière nord-est gréco-turque. Le fleuve Evros qui marque la frontière entre la Grèce et la Turquie est un passage habituel des migrants et réfugiés venant de l’Asie ou de Moyen-Orient à destination de l’Europe.

Le gouvernement conservateur grec a renforcé les patrouilles et les contrôles aux frontières terrestres et maritimes du pays, proche de la Turquie, et suit une politique migratoire stricte en matière de contrôle.