Berne : Une camionnette et sa remorque glissent sur les rails

Un accident s’est produit lundi peu avant 18 heures, entre Anet et Brüttelen (BE). Pour une raison encore indéterminée, une camionnette et sa remorque sont sortis de la route et ont terminé leur course en partie sur la voie de chemin de fer de la ligne Aare Seeland mobil (ASM). Personne n’a été blessé. Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu sur la ligne entre Anet et Brüttelen, durant plusieurs heures. Afin de dégager le convoi, une grue a été engagée. Durant ces travaux, le tronçon concerné a également été interdit au trafic.