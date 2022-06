France : Une camionnette force un barrage de police, un migrant blessé

Un migrant a été grièvement blessé par balle lors d’un contrôle de police dans le sud de la France. Le véhicule dans lequel il se trouvait a forcé le passage.

Une course poursuite s’est alors engagée en direction de Nice, et le fourgon a forcé au moins un autre barrage avant de s’immobiliser dans le quartier des Moulins, un quartier sensible de Nice, où le conducteur et ses deux acolytes ont pris la fuite, abandonnant cinq migrants à bord.