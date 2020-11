Prévention : Une campagne contre les jeux d’argent cible les jeunes

L’association Rien ne Va Plus lance une campagne de sensibilisation à Genève sur le sujet et propose aux jeunes un test d’autoévaluation.

A Genève, l’association Rien ne Va Plus lance une campagne de sensibilisation sur les risques liés aux jeux de hasard et d’argent chez les jeunes. Un test d’autoévaluation est disponible en ligne sur LeClicDeTrop.ch afin de déterminer si la pratique des jeux d’argent pose un problème.

Le semi-confinement et la disparition de nombreux loisirs poussent les individus à passer plus de temps sur les écrans et à découvrir de nouvelles activités, comme les jeux de hasard et d’argent en ligne, relève lundi l’association Rien ne Va Plus dans un communiqué. Or, ces jeux peuvent avoir des conséquences désastreuses, qu’elles soient financières, sociales ou sur la santé.