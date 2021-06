Suisse Tourisme : Une campagne de tables insolites pour aider les restaurateurs

Déguster du vin et du fromage à bord d’une télécabine de luxe en montagne: quelque 80 restaurants ont été retenus pour cette campagne de tables originales.

«Dans des décors exceptionnels»

Pour participer à cette campagne, les hôteliers et restaurateurs devaient présenter des idées de tables «particulièrement originales», «mises en scène dans des décors exceptionnels», en mettant l’accent sur les produits saisonniers et locaux. L’objectif est de donner un coup de pouce aux restaurateurs à l’heure des retrouvailles en famille et entre amis en mettant en valeur l’expérience culinaire, qui «joue un rôle de plus en plus important lors du choix d’une destination de vacances», a souligné Martin Nydegger, le directeur de Suisse Tourisme, cité dans le communiqué.