Suisse : Une campagne lancée pour un «meilleur accord-cadre» avec l’UE

Au lendemain de la prise de position du Conseil fédéral auprès de l’UE restée confidentielle, le mouvement indique vouloir assortir un arbitre neutre à l’accord-cadre.

Autonomiesuisse estime que dans le projet d’accord-cadre négocié entre la Suisse et l’UE, cette dernière assume à la fois le rôle de partie prenante, d’autorité de surveillance et d’arbitre. Un triple rôle qui signe «la fin de la voie bilatérale classique», dénonce l’organisation.

Arbitre neutre

Autonomiesuisse propose notamment d’assortir un arbitre neutre à l’accord-cadre et de renoncer à l’éventuelle limitation d’accords commerciaux entre la Suisse et des pays tiers. Si aucune solution satisfaisante ne devait être trouvée, l’accent doit porter sur le maintien de l’accord de libre-échange actuel, insiste le communiqué.

Le mouvement mise sur une campagne sur les réseaux sociaux pour séduire plus de membres et rallier à sa cause des acteurs économiques et sociaux, tout comme il se donne pour mission d’informer le public sur ce thème. Il estime aussi que l’accord-cadre doit être soumis au référendum obligatoire, car «il empiète sur les droits constitutionnels et limite la souveraineté à long terme» de la Suisse.