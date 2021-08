Genève : Une campagne pour la vaccination et contre les «fake news»

Le Canton lance dès mercredi une campagne de sensibilisation pour ceux qui hésitent à se vacciner contre le Covid.

« On peut se faire vacciner contre le Covid-19, pas contre les fake news. » C’est sous cet intitulé que le Département de la sécurité, de la population et de la santé lance une campagne de sensibilisation pour encourager les hésitants à se faire vacciner, rétablir les faits face à certaines rumeurs encore vivaces et rassurer quant à certaines questions légitimes, indique un communiqué, mardi: « Aujourd’hui, une grande partie de la population non vaccinée, principalement les personnes âgées de 18 à 40 ans, reste attentiste face au vaccin, sans pour autant y être totalement opposée. »

Le Canton rappelle que plus de 90% des personnes infectées ne sont pas vaccinées et la grande majorité des hospitalisations dues au variant delta concerne des non vaccinés. Un tiers des malades souffre encore six semaines après l’infection. De plus, le variant delta touche de plus en plus de jeunes personnes non vaccinées. Les messages de la campagne, diffusée en vidéo et sur affiche, ont été établis grâce aux questions récurrentes posées par la population à la cellule Covid de la direction générale de la santé. Les Transports publics ont offert les espaces sur les trams et bus. Dès fin septembre, la suite de la campagne proposera des témoignages.