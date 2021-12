Révision de loi contestée - «Une capitulation inacceptable face au problème du bruit»

«Nous assistons à une capitulation inacceptable face au problème du bruit.» La conseillère nationale et présidente de la Ligue suisse contre le bruit Gabriela Suter (PS/AG) fulmine. En cause, une proposition de révision de la loi sur la protection de l’environnement, qui vise à faciliter l’octroi de permis de construire dans les zones urbaines.

«Une baisse de la protection»

«Accroître l’espace habitable dans des zones affectées par le bruit ne peut être autorisé que si un espace ouvert servant à la détente est accessible à pied à la population concernée.» Telle est une des propositions du gouvernement, qui mentionne «les terrains attenant aux bâtiments, les parcs, les aires de verdure, les forêts, les zones agricoles, les eaux et les friches». «Ces espaces ouverts doivent se trouver à moins de 500m du lieu d’habitation. Dans la mesure du possible, ils doivent être accessibles sans obstacle pour la population concernée», ajoute encore le Conseil fédéral.

Beaucoup de boucan pour rien?

«Nous demandons au Conseil fédéral de remanier le projet de manière fondamentale», dit Gabriela Suter dans le communiqué de la Ligue suisse contre le bruit. Elle est rejointe par Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE), vice-présidente de l’Association transports et environnement, qui y voit une grande «dépréciation de la loi».

Le gouvernement, lui, n’est pas d’accord. Les autorités communales et cantonales accordent déjà souvent des exceptions aux règles pour octroyer des permis de toute manière. La révision de la loi propose en outre des règles pour les espaces extérieurs. «De manière globale, on s’attend donc à ce que les nouvelles dispositions n’influencent pas, voire peu et positivement, la protection contre le bruit», conclut le Conseil fédéral.