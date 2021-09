Immigration : Une caravane de migrants dispersée au Mexique

Environ 400 migrants ont été stoppés sur la route des États-Unis dans le sud du Mexique, dans l’État du Chiapas. 80 d’entre eux ont été arrêtés.

Une caravane de quelque 400 migrants provenant pour la plupart d’Amérique centrale et en route pour les États-Unis a été dispersée dimanche dans le Chiapas (sud du Mexique), a constaté une journaliste de l’AFP.

Des Salvadoriens, des Honduriens, des Guatémaltèques, ainsi que quelques Haïtiens et Vénézuéliens s’apprêtaient à quitter la ville de Huixtla lorsqu’ils ont été encerclés par des agents de la Garde nationale et de l’Institut national des migrations (INM). Portant des boucliers, ces agents ont fermé les sorties qui devaient être empruntées par la caravane et procédé à l’arrestation de quelques personnes, tandis que d’autres parvenaient à regagner le centre-ville.