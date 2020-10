Amérique latine : Une «caravane» de migrants en route vers les États-Unis

Malgré les risques et les restrictions liés à la pandémie de coronavirus, environ 3000 migrants honduriens font route vers la frontière américaine.

Selon l’Institut guatémaltèque des migrations, environ 3000 personnes sont parvenues à franchir la frontière séparant le Honduras du Guatemala. AFP

Au moins 3000 migrants honduriens formant une «caravane» humaine ont franchi jeudi la frontière du Guatemala, dans l’espoir de rejoindre les États-Unis. Ces migrants avaient quitté dans la nuit de mercredi à jeudi San Pedro Sula, deuxième ville du Honduras, située à 180 km au nord de Tegucigalpa, pour fuir la pauvreté et la violence dans ce petit pays d’Amérique centrale.

Selon l’Institut guatémaltèque des migrations, environ 3000 personnes sont parvenues à franchir la frontière séparant le Honduras du Guatemala. Du côté hondurien, au poste frontière de Corinto (nord-est), des policiers et militaires ont encerclé les migrants pour les empêcher de passer s’ils ne montraient pas de test négatif au Covid-19. Mais les forces de l’ordre ont finalement cédé devant la pression des migrants massés aux cris de «dehors JOH», du nom du président hondurien Juan Orlando Hernandez.

«À la recherche d’autres rêves»

Au Guatemala, qui a rouvert la semaine dernière ses frontières terrestres, aériennes et maritimes, fermées six mois en raison de la pandémie, les migrants ont été contraints par les militaires de patienter en une longue file d’attente pour présenter leurs documents d’identité et poursuivre leur route, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Comme lors de caravanes précédentes, les migrants ont invoqué le chômage, des services défaillants d’éducation et de santé, ainsi que la violence des gangs pour expliquer leur fuite. Raisons auxquelles s’ajoutent désormais les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19.

«Nous partons à cause de la pauvreté, de la pandémie et de tout ce qui se passe ici», a déclaré à l’AFP Geovanny Torres, 27 ans. «Nous sommes à la recherche d’autres rêves. Nous voulons évoluer. Si nous restons ici, nous allons mourir de faim», dit-il. D’autres, comme Carlos Salgado, 21 ans, ont eux traversé illégalement la frontière en ouvrant une clôture non loin du poste de douane. «À cause de la pandémie, la situation va encore s’aggraver» sur le plan économique. «Tout l’argent pour la pandémie a été volé par Juan Orlando» Hernandez, accuse le jeune homme.

Réseaux sociaux

En majorité, les migrants ne portaient pas de masques pour prévenir toute contamination, a constaté l’AFP, et des infirmières, dépêchées sur place, pour prendre leur température des migrants ont d’abord été gênées par la pluie battante, avant de pouvoir se mettre au travail. Selon la Croix-Rouge hondurienne, qui porte assistance aux migrants, 1200 personnes ont quitté dans la nuit San Pedro Sula dans un premier groupe, suivi quelques heures plus tard par environ 2000 autres.

Des journalistes de l’AFP ont pu les voir en train de cheminer le long de routes en direction de la frontière avec le Guatemala. La majorité des migrants sont des hommes jeunes. Moins de femmes avec des enfants en bas âge ont été aperçus dans les groupes que précédemment. «Nous ne pensons pas à la pandémie, c’est la dernière chose à laquelle on pense. Nous voulons que notre famille s’en sorte», a expliqué à l’AFP Jefrey Amaya, 20 ans, avec sept autres jeunes de la communauté d’El Negrito, dans le département de Yoro, à une vingtaine de kilomètres de San Pedro Sula.

Le jeune homme a raconté avoir vu un appel à se rassembler sur les réseaux sociaux. Depuis janvier, date d’un dernier départ d’environ 2000 personnes, aucun appel lancé sur les réseaux sociaux n’avait prospéré, notamment en raison des restrictions et risques liés à la crise sanitaire du coronavirus. Ces dernières années, des milliers de ressortissants d’Amérique centrale se déplaçant par grands groupes ont franchi la frontière avec le Mexique, avec pour objectif de passer la frontière américaine, pour fuir la pauvreté et la violence dans leurs pays.

Après les grandes caravanes de la fin 2018 et le début 2019, face aux menaces de rétorsion du président américain Donald Trump pour empêcher ces caravanes d’approcher la frontière avec les États-Unis, le Mexique a déployé quelque 26’000 militaires aux frontières sud et nord du pays. Selon le gouvernement hondurien, au 27 septembre, 31’022 Honduriens avaient été expulsés, la plupart du Mexique et des États-Unis et le reste du Guatemala.