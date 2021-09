sponsored - Une carence en fer peut détériorer la santé mentale

La carence en fer est préjudiciable à la condition physique, aux performances sportives et à l'endurance. La fatigue et l'épuisement sont les symptômes les plus courants chez les personnes souffrant d'une carence en fer.

Vous avez du mal à vous concentrer ?

Certaines conséquence d’une carence en fer peuvent être la fatigue et la sensation de jambes lourdes. Une carence peut également endommager l'attention, la capacité d'apprentissage et la mémoire. Chez l'adulte, un déficit de fer se manifeste par des difficultés de concentration pouvant aller jusqu'à des troubles psychologiques, par exemple des sautes d'humeur.

Dans la vidéo ci-dessous, Valérie (48 ans) raconte son expérience. Elle avait des étourdissements, perdait de plus en plus de cheveux et se sentait déprimée. Un jour, elle s'est évanouie en faisant ses courses. Son médecin lui a prescrit des antidépresseurs, mais les symptômes ont persisté. Sa santé ne s’est améliorée que lorsqu’un contrôle de son taux de fer a été effectué et que la carence a été traitée.