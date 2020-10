Turquie : Une caricature d’Erdogan dans «Charlie Hebdo» fait réagir Ankara

L’hebdomadaire satirique français a dévoilé sa Une pour son numéro de mercredi avec une caricature du président turc, peu appréciée par la Turquie.

La caricature, diffusée en ligne mardi soir, montre Recep Tayyip Erdogan, en T-shirt et sous-vêtements, en train de boire une bière et de soulever la jupe d’une femme portant le voile, dévoilant ainsi ses fesses nues. Une polémique très vive oppose depuis des semaines le président Emmanuel Macron et son homologue turc, ce dernier étant allé jusqu’à mettre en doute «la santé mentale» du président français à propos de ses prises de position sur l’islamisme radical et la liberté d’expression.