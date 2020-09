«Ce qui a commencé il y a quelques années par un innocent maillot avec des saucisses est devenu cette force qu’on peut difficilement arrêter. Chaque année, on se dit que c’est fini, mais on arrive avec une idée de maillot et c’est reparti. Mais il y a un côté sérieux parce qu’on récolte de l’argent pour lutter contre le cancer de la prostate», a déclaré Andrew Keeble, fondateur de Heck, sur le site du journal britannique The Northern Echo.