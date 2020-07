Coronavirus

Une carte d’accès numérique pour les lieux festifs genevois

L’application permettra au médecin cantonal de retrouver les personnes présentes dans un établissement en même temps qu’un nouveau cas de Covid-19. D’autres cantons utilisent un système similaire.

Le canton de Genève déploie une carte d’accès numérique destinée aux lieux festifs genevois. La plateforme CoGa.app et son QR code disponible sur smartphone visent à limiter les contaminations de Covid-19 dans ces endroits à risque.

Le pass numérique ne fait pas de «contact tracing» actif. Il permet en revanche au service du médecin cantonal d’obtenir, lors d’un cas de Covid-19 avéré, la liste des personnes en contact avec le malade, de les prévenir d’une contamination possible et de les informer des mesures à prendre, a communiqué jeudi le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES).