Baseball - Une carte de baseball vendue pour un record de 6,6 millions de dollars

Un heureux anonyme est depuis ce lundi le détenteur de la carte de sport la plus chère au monde. Un modèle «T206 PSA» du joueur de baseball Honus Wagner datant de 1909 a été attribué pour exactement 6,606 millions de dollars, battant le précédent record de 5,2 millions détenu par Mickey Mantle (baseball) et LeBron James (basketball).

«Cette Wagner se distingue par sa qualité. Il existe environ 60 exemplaires de cette carte selon les données disponibles. La plupart ont des notes de qualité allant de «pauvre» à «bonne», au mieux. Cette carte est l’une des mieux conservées et une des meilleures disponibles», a déclaré Brian Dwyer, le président de Robert Edward Auctions, organisateur de la vente aux enchères.

Johannes Peter «Honus» Wagner a joué vingt ans dans la Major League Baseball aux États-Unis (1897-1917). Il a remporté huit fois le titre de meilleur batteur avec les Pittsburgh Pirates et est considéré comme l’un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps. Wagner compte désormais quatre entrées dans le classement des cartes de sportif les plus chères au monde, dont trois fois pour le même modèle «T206 PSA». Le prix des modèles varie selon la qualité de l’objet.