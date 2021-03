Basketball : Une carte de Doncic vendue 4,2 millions de francs

Signée de la main du Slovène, cette carte est la plus chère jamais vendue dans le monde du basketball.

Signée de la main de Luka Doncic, cette carte est la plus chère jamais vendue dans le monde du basketball, écrasant les précédents records, avec Giannis Antetokounmpo (1,8 million de dollars), LeBron James (1,8 million de dollars) et Michael Jordan (1,4 million de dollars).

Sacré rookie de l’année en 2019 et All-Star à deux reprises (2020 et 2021), Luka Doncic affiche cette saison des statistiques de 28,5 points par match, 8,4 rebonds et 9 passes décisives.