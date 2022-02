Basketball : Une carte de Kobe Bryant vendue pour 2 millions de dollars

L’objet très rare, qui date de la saison 1997-98 de NBA, est devenu la carte la plus chère de l’ancien joueur vedette des Los Angeles Lakers.

PWCC Marketplace, une société américaine spécialisée dans la vente aux enchères, a annoncé qu’une carte du basketteur Kobe Bryant a été vendue cette semaine pour 2 millions de dollars. Datant de la saison 1997/98, soit la deuxième en NBA de Bryant, la carte de la série «Metal Universe Precious Metal Gems Emerald» est devenue la plus chère du «Black Mamba».

Légende des Lakers

Décédé en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère à 41 ans, Kobe Bryant a notamment remporté cinq titres de NBA au cours de ses vingt saisons passées aux Los Angeles Lakers, et est considéré comme un des meilleurs basketteurs de tous les temps.

Même si la carte ne contient pas d’autographe ou un morceau de maillot, comme c’est généralement le cas pour ce genre d’objets, c’est sa rareté qui lui donne une valeur immense. En effet, seulement dix exemplaires de ce modèle spécifique (avec fond vert émeraude au lieu de rouge) existent dans le monde. «Les cartes de ces séries sont les plus recherchées au monde. Il est extrêmement rare d’en trouver, et encore plus rare d’en trouver en bonne condition», a détaillé Jesse Craig, responsable chez PWCC Marketplace.