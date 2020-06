Culture

Une carte de la Suisse dans le sang d’un banquier

La fin d’un épisode de la série TV «Hunters» donne une image assez brutale de la place financière helvétique. Réactions du patron de Présence Suisse, Nicolas Bideau.

«C'est vrai, cette image est brutale»

«Si on n'est pas proactif, on risque d'avoir des scénaristes qui s'appuient sur de vieux réflexes et de s'enliser en terme d'image», explique Nicolas Bideau.

«La fintech ou la crypto»

Avec le travail de la commission Bergier, instaurée un an plus tard en 1996, la Suisse et sa place financière ont finalement reconnu leur responsabilité. Nicolas Bideau a plus de problèmes avec des séries qui fixeraient l'action aujourd'hui et qui joueraient sur ce cliché-là alors que depuis 2010 et la fin du secret bancaire, «on ne peut plus placer ses avoirs en Suisse impunément», affirme-t-il.