Foot US - Une carte de Patrick Mahomes vendue pour 4,3 millions de dollars

Une carte de 2017 du quarterback des Chiefs est devenue cette semaine la plus chère de tous les temps pour un joueur de NFL. Vendue pour 4,3 millions de dollars, la «National Treasures Platinum» de 2017 a battu le précédent record, détenu par une carte «Playoff Contenders» de Tom Brady datant de 2000 et vendue pour 3,1 millions de dollars en mars dernier.

La carte la plus recherchée

La vente a eu lieu cette semaine chez PWCC Marketplace, spécialiste des objets de collection. Selon la société américaine, la carte «National Treasures Platinum» de Mahomes est l’une des plus importantes de l’ère moderne et la carte de l’année rookie de Mahomes la plus recherchée sur le marché. Elle possède une note de qualité de 8.5, ainsi qu’un morceau du maillot comprenant le logo de la NFL et un autographe du joueur.