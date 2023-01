Snowboard et ski freestyle : Une carte de plus dans la panoplie du Laax Open

L’incroyable domaine grison. @Laax Open

Pour la première fois de l'histoire de l'Open grison, les skieurs freestyle pourront concourir en Slopestyle, sur la piste réputée de Crap Sogn Gion. De quoi faire le bonheur, surtout, des stars suisses de la discipline comme Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin et Andri Ragettli. Mais, aussi, des stars internationales snowboard comme Marcus Kleveland (Nor), Mark McMorris (Can), Anna Gasser (Aut), Zoi Sadowski-Synnott (NZ), Cai Xuetong (Chi), Queralt Castellet (Esp), Jan Scherrer (Sui), ou encore Scotty James (Aus).

«Franchement, c'est génial. Je viens de monter à Laax pour la troisième fois en trois semaines, après m'y être pas mal entraînée et c'est super d'avoir enfin une Coupe du monde ici», a jubilé Höfflin, devenue championne olympique de Slopestyle, en Corée du Sud, il y a cinq ans, avant d'enchaîner dans le jargon des freestyleurs: «On dit que c'est un peu la Mecque ici et, effectivement tout marche, tout fonctionne et les sauts sont vraiment bien. En plus, c'est très safe, on se sent en sécurité, il y a un bon flow... Ca fait plaisir, c'est un super parc!»

Laax a reçu cette année, et pour la septième fois de suite, le prix de «World's Best Freestyle Resort» et le ski manquait clairement à sa panoplie. «C'est méga cool d'avoir enfin le ski freestyle ici. Je suis super content et je me réjouis de participer aux épreuves, s'est félicité Ragettli, qui est comme chez lui dans la station grisonne. Dorénavant, on a trois étapes de Coupe du monde dans le canton, à Laax, mais aussi à Silvaplana et Coire. Ce sont tous des parcs où je vais souvent.»

Les qualifications se déroulent depuis mercredi, avec la bagatelle de quelque 250 athlètes à être venus tenter leur chance. Ils seront plus qu'une soixantaine ce week-end, quand les choses sérieuses vont avoir lieu. Les finales du Slopestyle (13h15) et du halfpipe (17h30) pour les snowboarders sont prévues samedi, tandis que l'affrontement des meilleurs skieurs est programmé dimanche après-midi (13h15). Le tout est retransmis sur les antennes de la RTS.

Image rare: un skieur freestyle à Laax @Laax Open

«Pendant plusieurs années, Laax n'était que pour les snowboarders et ça fait plaisir que la station nous ait fait de la place. C'est un endroit qui a beaucoup investi dans le freestyle, a confirmé le Genevois Adrien Vaudaux. Ici, tout est bien fait et l'endroit est mondialement connu pour ça, grâce à son snowpark.» «C'est clairement un des meilleurs endroits du continent, a confirmé le Fribourgeois Valentin Morel. Il y avait eu des compétitions de ski jusqu'en 2015 et là, on est de retour, les snowboarders vont partager. C'est super!»