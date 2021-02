États-Unis : Une «carte de Saint-Valentin» choquante secoue la police de Los Angeles

Une image de George Floyd accompagnée d’un jeu de mots de très mauvais goût a circulé au sein du LAPD. Une enquête interne est en cours.

Parfum de malaise dans les locaux de la police de Los Angeles. Dans une série de tweets publiés samedi, le LAPD a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après avoir découvert qu’une «carte de Saint-Valentin» de très mauvais goût circulait dans ses rangs. La police n’a pas précisé ce que contenait cette fameuse carte, mais le «Los Angeles Times» a révélé qu’il s’agissait d’une photo de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier qui s’était agenouillé sur son cou en mai dernier à Minneapolis (Minnesota). En légende de l’image, on pouvait lire «You take my breath away» (ndlr: «tu me coupes le souffle»).