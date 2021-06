Foot US - Une carte de Tom Brady vendue pour 3,1 millions de dollars

Après 20 saisons aux New England Patriots, Tom Brady a rejoint Tampa Bay en 2020.

Datant de 2000, soit la première année de la carrière de Tom Brady au New England Patriots, la carte issue de la série «Playoff Contenders» possède une note de qualité de 9/10.

Record battu

C’est la troisième fois cette année qu’une «Tom Brady Playoff Contenders» bat le record de la carte de football US la plus chère au monde, après deux ventes à 1,32 millions en mars et 2,25 millions en avril.