Genève - Une carte pour éclaircir la zone grise entre les policiers et les citoyens

Pourquoi on contrôle mon identité en pleine rue? Puis-je appeler un avocat en cellule de dégrisement? Ces questions, que les personnes concernées peuvent se poser lors d’interventions d’agents de police, ne trouvent pas toujours de réponse sur le moment. Un manque qui peut frustrer ou énerver. Et donc, susciter des tensions. Pour y remédier, l’Organe de médiation de la police (OMP) a proposé en 2018 à l’état-major de la police d’introduire une carte des droits.

Améliorer la compréhension

«L’OMP a notamment pour but d’améliorer la compréhension du travail des forces de l’ordre par les citoyens. La carte des droits s’inscrit parfaitement dans cet objectif, puisqu’elle vise à permettre à la personne interpellée de connaître ses droits et devoirs et ceux de l’agent», explique Nathalie Le Thanh, la médiatrice. La proposition est aujourd’hui étudiée dans le cadre de la refonte du code de déontologie de la police cantonale. «Les personnes auditionnées sont automatiquement informées de leurs droits, ce n’est pas le cas lors de simples contrôles d’identité, par exemple, détaille Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole des forces de l’ordre. Une carte pourrait fournir les explications utiles afin de diminuer le niveau d’incompréhension vécu.» En somme, éclaircir une zone grise.