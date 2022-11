Transports publics : Une carte week-end à 10 francs pour les jeunes? Niet, dit Berne

Une conseillère nationale verte proposait la création d’une carte journalière à 10 francs pour les moins de 27 ans pour le samedi et le dimanche. Le Conseil fédéral y est opposé.

Proposer une carte journalière à 10 francs valable le samedi et le dimanche à tous les moins de 27 ans: c’est la proposition qu’a lancée la conseillère nationale Florence Brenzikofer (Verts/BL) dans une motion. But: inciter les jeunes à se déplacer en transports publics pour leurs loisirs durant le week-end.

Ces dernières années, les transports publics sont devenus globalement plus chers pour les jeunes, relevait-elle. Tant la suppression de l’abonnement Voie 7 (remplacé par l’abonnement seven25) que celle de l’AG étudiants ont entraîné une hausse des coûts, rappelle-t-elle. Et de souligner que désormais la location d’une voiture est plus avantageuse que l’utilisation des transports publics pour un petit groupe de jeunes, ce qui est «inadmissible» à ses yeux. La nouvelle offre permettrait en outre de gagner de nouveaux clients, selon elle.