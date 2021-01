Insolite : Une cartographie des goûts musicaux par ville

La plateforme Bandcamp a lancé un outil qui aiderait à cerner quels styles sont écoutés dans quelles villes. Plutôt rigolo.

La plateforme de vente de musique Bandcamp a lancé une carte interactive plutôt insolite. Elle permet de sélectionner une ville du monde et de voir instantanément quelle est sa «couleur» musicale. Le site spécialisé Traxmag.com précise: «Alors que des plateformes de streaming comme Spotify imposent à leurs artistes des genres et sous-genres musicaux prédéfinis, Bandcamp a pris le parti de laisser l’utilisateur nommer lui-même son genre de musique et lui attribuer une définition. Ainsi, en se basant sur le pays et la ville de chaque utilisateur, la plateforme a créé avec Components une carte interactive regroupant les styles musicaux les plus produits et consommés en fonction de la zone géographique.»

Trois villes suisses ont été passées au crible: Genève, Lausanne et Zurich. Au bout du lac Léman, on écouterait donc plutôt du jazz, du reggae, du dancehall et du dub. La capitale olympique aurait, elle, une tendance au rock et à la musique électronique. Tout comme Zurich d’ailleurs. Ce qui s’avère peu surprenant quand on connaît la foisonnante vie nocturne de la plus grande ville de Suisse. En évoquant justement la musique électronique, il n’y a pratiquement que ce style qui ressort quand on clique sur Berlin, capitale européenne du genre. A l’inverse, la carte interactive brise le cliché selon lequel Marseille serait une ville de rap. On écouterait plutôt du funk et de la musique électronique dans la cité phocéenne qui a vu naître IAM, Jul, Soprano ou encore SCH.