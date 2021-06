INFRASTRUCTURE - Une caserne XXL pour les pompiers du Chablais valaisan

L e Chablais bénéficie , de puis quelques jours, de l’une des casernes les plus modernes du Valais . Située à Collombey-Muraz, à deux minutes de la sortie d’autoroute Saint-Triphon et au départ de la route de contournement menant à Monthey, qui sera ouverte lundi prochain , la bâtisse est en fonction depuis samedi.

La nouvelle structure a été dimensionnée pour accueillir 120 pompiers venus de Collombey-Muraz, Monthey, Massongex et de Vérossaz , une région de 31’000 habitants, au total . La centaine de miliciens membre de ce nouveau CSI Chablais-VS, fruit de la fusion des anciennes entités, compose le corps non professionnel le plus important du canton.