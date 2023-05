Lausanne: Incendie à la rue de Genève dimanche après-midi

Plus de peur que de mal, dimanche après-midi, vers 16h, dans un immeuble de la rue de Genève, à Lausane. Un incendie s’est déclaré dans un appartement. Comme le raconte la police lausannoise, «une casserole remplie d'huile a pris feu dans une cuisine», blessant un homme aux mains. Il a été transporté au CHUV.

Heureusement, un voisin a eu une prompte réaction et a réussi à éteindre le feu grâce à un extincteur. Quinze pompiers, huit policiers et trois ambulances sont intervenus sur les lieux. La mère et les trois enfants ont été incommodés par la fumée mais ne sont pas blessés, ajoute la police.