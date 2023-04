Une casserole restée sur la cuisinière a mobilisé les pompiers

Intervention en pleine nuit des pompiers pour une casserole laissée sur le feu, à Meyrin. Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a été alerté à 2h17 par un appel signalant une forte odeur au 33, avenue de Vaudagne. Cinq sapeurs et un engin ont été dépêchés sur place. L’ustensile de cuisine était resté sur la cuisinière et avait commencé à se consumer.