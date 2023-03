Catch: Une catcheuse au temple de la renommée

Stacy Keibler est très populaire aux États-Unis. DR/Catch news

Elle faisait partie des pressentis pour rejoindre la classe 2023 du Hall of Fame de la WWE. C’est maintenant officiel: Stacy Keibler sera intronisée au temple de la Renommée cette année!

Le site «People» a annoncé la nouvelle il y a quelques instants, confirmée par la WWE (la fédération de catch) juste après. Ancienne meneuse de claques dans la NFL (pour les Ravens), elle a fait son entrée avec la WCW à l’époque au sein du groupe des Nitro Girls, active à partir de 1997 aux côtés de Kimberly Page. Keibler, sous le nom de Skye, a rejoint le groupe en 1999, deux ans avant la fin de la WCW.

Dans son entretien avec le magazine, Stacy Keibler a souligné qu’elle était, d’abord et avant tout, une fan de lutte. Keibler avait remporté une recherche de talent, le Nitro Girl Search, afin de rejoindre le groupe. En revanche son passage a été relativement bref et c’est avec la WWE, après le rachat de la WCW, qu’elle a vraiment connu un immense succès, à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

«J’en ai eu les larmes aux yeux.» Stacy Keibler, catcheuse

D’abord manager des Dudley Boyz, Stacy Keibler accompagnera ensuite d’autres catcheurs tels que Test ou encore The Hurricane. Keibler a pris part à WrestleMania 20 en faisant équipe avec Miss Jackie pour perdre contre Sable et Torrie Wilson, puis elle a quitté la WWE en 2006. Plus elle gagnait en popularité auprès des amateurs, plus ses rôles à la télévision prenaient de l’importance.

Au micro de «People», Stacy Keibler affirme qu’elle n’avait «jamais imaginé être dans le Hall of Fame» et qu’elle était «surprise» quand elle a été appelée, «j’en ai eu les larmes aux yeux».

Avec Rey Mysterio

Stacy Keibler rejoint donc Rey Mysterio, The Great Muta et Andy Kaufman dans la classe 2023 du Hall of Fame qui aura lieu ce vendredi 31 mars, juste après SmackDown. Elle n’entre pas forcément au temple de la WWE pour ses qualités dans le ring, malgré plusieurs de ses combats, mais plutôt pour la grande popularité qu’elle a gagnée grâce au tremplin offert par la WWE.

Depuis son départ, Stacy Keibler a participé à la deuxième saison de la version américaine de Dance avec les Stars (finie à la troisième position), elle est aussi apparue dans les séries «Chuck» et «How I Met Your Mother». Depuis, elle est plutôt effacée de la vie publique alors qu’elle se concentre sur sa vie familiale.







Cette vedette dans le monde de la lutte a fait un retour remarqué sur les médias sociaux la semaine dernière, alimentant les rumeurs qu’elle serait ajoutée à la cuvée 2023 du temple de la WWE. Maintenant que c’est chose faite, les amateurs pourront revisiter les moments marquants de sa carrière alors que le cirque de la WWE débarque à Hollywood pour la semaine.