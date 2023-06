Bâle-Campagne: Une cavalière en promenade croise un lynx peu farouche

«J’étais à cheval et je me suis d’abord dit: «Oh un chien!» Mais il était seul et il n’y avait pas de propriétaire dans les parages. C’est alors que j’ai compris ce qui se passait» raconte la cavalière. L’animal qui l’attendait au bord du chemin et qui a ensuite traversé tranquillement la route forestière, après que le cheval s’est arrêté, c’était un lynx. «Ils savent bien qu’ils ne peuvent pas attaquer un cheval tout seul», commente la femme.