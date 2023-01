Canton de Berne : Une cavalière et son cheval percutés par un train

La police a été informée mercredi, vers 18h, qu’un accident entre un train de la compagnie Aare Seeland mobil et un cheval s’était produit à Mörigen (BE). Deux cavalières et leurs chevaux ont emprunté un passage lorsqu’un train venant de la gare du village a percuté l’un des chevaux. Pris de panique, l’animal s’est enfui et endommagé une barrière. Sa cavalière, qui était à pied à côté du cheval au moment des faits, a été projetée au sol. Elle a été blessée et transportée à l’hôpital. Le cheval qui s’est échappé a pu être rattrapé par la suite, il a été légèrement blessé.