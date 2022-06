Session: Une CCT nationale pourrait primer le salaire minimum cantonal

Le sénateur pointait dans son texte le salaire minimum entré en vigueur en 2017 à Neuchâtel et celui accepté en 2020 à Genève . Selon lui, ils mettent à rude épreuve le partenariat social, car depuis un arrêt du Tribunal fédéral en 2017, ces salaires minimaux s’appliquent également aux entreprises des secteurs qui ont conclu une convention collective de travail (CTT) étendue au niveau national. «Cet arrêt crée une situation regrettable car les dispositions cantonales peuvent invalider une CCT déclarée de force obligatoire pour l’ensemble de la Suisse par le Conseil fédéral.»

Un salaire plus bas que le salaire minimal doit être possible

Erich Ettlin demandait donc que les CCT étendues l’emportent sur les dispositions cantonales. En clair, le député réclame que si une CCT nationale dans une branche prévoit un salaire minimal de 20 francs de l’heure, c’est celui-ci qui doit s’appliquer et non pas le salaire minimum cantonal fixé par exemple à 23 francs.

La commission, tout comme le Conseil fédéral, était pourtant opposée à la motion. «Il est problématique, pour des raisons de démocratie, de donner la priorité aux conventions collectives de travail, qui sont des accords privés», a tenté de contrer Alex Kuprecht (UDC/SZ) au nom de la commission. Car l’introduction de salaires minimaux se fonde sur des décisions prises à chaque fois par le peuple et confirmées par le Tribunal fédéral, a-t-il expliqué.

Pour rappel, cinq cantons – Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin et Bâle-Ville – ont introduit un salaire minimum cantonal. Celui-ci se monte à 20 francs de l’heure pour le Jura et Neuchâtel, 23 francs à Genève, 19 francs au Tessin et 21 francs à Bâle-Ville.