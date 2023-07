Iran: Une actrice célèbre écope de 2 ans de prison pour être apparue sans voile

Une actrice iranienne célèbre, Afsaneh Bayegan, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour être apparue sans le voile obligatoire en public, a annoncé mercredi, l’agence de presse Fars. Elle a interdiction de quitter l’Iran et d’utiliser les réseaux sociaux pendant deux ans. Selon Fars, Afsaneh Bayegan était apparue récemment durant une cérémonie sans porter le voile et avait partagé ses photos sur Internet.

Traiter son «trouble mental»

Depuis la Révolution islamique de 1979, la loi iranienne impose à toutes les femmes le port d’un voile recouvrant la tête et le cou, et dissimulant les cheveux. Dimanche, la police nationale a annoncé avoir rétabli les patrouilles pour sanctionner les femmes, de plus en plus nombreuses à ne pas porter le voile dans les lieux publics. L’actrice doit en outre se rendre une fois par semaine dans un centre psychologique «pour traiter le trouble mental de la personnalité anti-familiale», a ajouté Fars.