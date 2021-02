Ukraine : Une célèbre rue de Kiev transformée en piste de snowboard

Des chutes de neige exceptionnelles survenues à Kiev, en Ukraine, ont transformé une célèbre rue en piste de snowboard.

Rue de 750 mètres

«C’est la meilleure chose que je peux faire aujourd’hui», dit à l’AFP la jeune femme de 37 ans, sculptrice de profession, qui a troqué le marteau et le burin pour une combinaison bleue et des lunettes de ski rouges.

À côté d’elle, son garçon et sa fille glissent sur la neige qui recouvre les pavés de cette rue tortueuse et longue de 750 mètres, l’une des plus touristiques de Kiev. «Les écoles maternelles sont fermées et la petite doit rester à la maison. Je ne peux donc pas aller travailler à l’atelier», explique Mme Malonog. «Mais je peux faire du snowboard.»