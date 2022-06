Jean Edouard Lipa mixera à la Paradise Bretaye

Paradise Bretaye : Une célébrité derrière les platines pour la première

La Paradise Bretaye accueillera, samedi 18 juin 2022 à Villars-sur-Ollon (VD), le DJ Jean-Edouard Lipa.

L’artiste français est DJ pour le PSG depuis 2016. Instagram

Après avoir mis le feu au lac, avec sa plateforme flottante installée à Lutry (VD) en 2021, c’est en montagne que Paradise Event organisera plusieurs événements cet été. Plus précisément au Bretaye 1808, restaurant d’altitude connu pour ses après-ski, sa terrasse et sa vue idyllique sur le Mont-Blanc, situé à Villars-sur-Ollon (VD). «Le grand avantage de l’endroit, c’est que quelle que soit la météo, l’événement peut se tenir. En plus, il est déjà équipé au niveau de la sonorisation et à 1808m, il fait plus frais qu’en plaine», indique Yannick Lavanchy, organisateur, qui ne croit pas si bien dire. La première Paradise Bretaye se tiendra le samedi 18 juin 2022, jour annoncé comme caniculaire.

Derrière les platines, on retrouvera les DJ Fred Dupont, Tsif et Jean-Edouard Lipa, ex-star de téléréalité. «C’est un petit clin d’œil à notre premier événement qui s’est déroulé il y a 21 ans, la même année que celle du lancement de «Loft Story» auquel a participé Jean-Edouard», explique le Vaudois, tout en soulignant que le Français est «avant tout un excellent DJ de musique électronique aux sonorités groovy et sexy». Il n’a pas tort. À 42 ans, le Français anime sa propre émission sur Radio FG Paris. Il est sound designer pour des créateurs de mode, il est consultant artistique pour des hôtels de luxe et il est également le DJ du club de foot Paris Saint-Germain depuis 2016.

À la question de savoir à quel public s’adresse la Paradise Bretaye, l’organisateur répond tout de go. «À tout le monde! On a volontairement fixé un prix d’entrée bas, 29 francs, qui comprend le trajet en train et 15 fr. de boisson, pour que cela soit accessible à tous. On a aussi décidé de limiter la jauge à 300 personnes. C’est au-dessous de la capacité d’accueil du lieu, mais on est conscient qu’après cette période de pandémie, les gens n’apprécient plus d’être les uns sur les autres», précise Yannick Lavanchy.