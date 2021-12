Birmanie : Une célébrité écope de 3 ans de prison pour avoir pris part à une manifestation

Paing Takhon, jeune acteur et mannequin bien connu en Birmanie et en Thaïlande, a été condamné après avoir publié sur Instagram des photos de lui protestant dans la rue contre la junte birmane.

L’acteur, chanteur et mannequin âgé de 25 ans, célèbre en Birmanie et en Thaïlande voisine, avait participé activement aux protestations qui ont secoué le pays après le coup d’État contre le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi, lors de manifestations pro-démocratie et par le biais des réseaux sociaux.