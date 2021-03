Difficultés respiratoires, grosse fatigue, maux de tête, douleurs thoraciques, anxiété, dépression ou encore

troubles du sommeil. Ces symptômes peuvent perdurer pour les patients touchés par le Covid-19, voire les empêcher de reprendre une vie normale. Face à cette réalité et l’absence de réponses politiques à ce problème de santé, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) et l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) ont ouvert le 1er mars dernier une cellule dédiée aux cas du Covid long, à Martigny et à Rennaz, c’est ce que révèlent les deux établissements dans un communiqué. Dans ce dernier, le Prof. Nicolas Garin, chef du Service de médecine de l’HRC, indique qu’ avec plus de 560'000 cas de COVID-19 en Suisse, le Covid long va devenir un problème de santé publique ». La cellule créée regroupe des pneumologues, des psychiatres ainsi que des physiothérapeutes et des infirmiers spécialisés et collabore également avec les services de psychiatrie du CHVR, de l’HRC et de la Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey.