Autriche : Une centaine d’avalanches depuis vendredi et neuf morts

Ce week-end, la neige a été meurtrière dans les Alpes autrichiennes. De très nombreuses coulées sont parties et ont enseveli plusieurs personnes.

La police a depuis précisé qu’il s’agissait de Suédois, d’une quarantaine d’années, partis faire du hors-piste avec un guide de montagne sur le domaine skiable d’Ischgl, à la frontière avec la Suisse. Le moniteur et quatre des hommes ont été emportés sur 350 mètres et entièrement ensevelis. Seul le cinquième a survécu: il a pu prévenir un ami par téléphone et a été évacué par hélicoptère.