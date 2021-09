ONU : Une centaine de dirigeants attendus à New York malgré la pandémie

L’annuelle Assemblée générale de l’ONU doit se tenir la semaine prochaine. Les États-Unis craignent que la réunion ne devienne un «événement super propagateur».

Les dirigeants se retrouveront à New York.

Une centaine de dirigeants sont attendus la semaine prochaine à New York, malgré les craintes liées au Covid-19, pour l’Assemblée générale annuelle de l’ONU dont le chef veut lancer un «cri d’alarme» face à la «situation très dangereuse» du monde.

«Il faut rétablir la confiance. La division géostratégique actuellement dans le monde est un obstacle», dit à l’AFP le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le monde est «vraiment dans une situation très dangereuse» et il «faut un cri d’alarme pour réveiller les responsables politiques», ajoute-t-il.

L’Américain Joe Biden, le Brésilien Jair Bolsonaro, le Turc Recep Tayyip Erdogan, l’Allemand Frank-Walter Steinmeier, le Britannique Boris Johnson, l’Israélien Naftali Bennett et le Vénézuélien Nicolás Maduro font partie des personnalités ayant annoncé leur venue.

«Démontrer que l’ONU existe»

Pays hôte, les États-Unis redoutent que la réunion devienne un «événement super propagateur» du coronavirus, a reconnu leur ambassadrice à l’ONU Linda Thomas-Greenfield. Washington a «découragé les chefs d’État et de gouvernement des autres pays de venir pour des raisons liées au Covid», précise Antonio Guterres. Depuis mars 2020, «je suis très fier» que le siège de l’ONU à New York «n’ait jamais été un foyer de diffusion du Covid et j’espère que cela va continuer», ajoute-t-il.