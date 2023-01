Genève : Une centaine de harcèlements de rue signalés depuis la rentrée

L’app de la Ville, sur laquelle on peut dénoncer les comportements inappropriés, a enregistré près de 200 cas depuis son lancement en juin.

Pour les autorités de la Ville, le dispositif répond «bel et bien à un besoin».

Les cas de harcèlement de rue continuent d’affluer sur l’application de la Ville, Genève en poche. Mise en place fin mai, cette fonctionnalité, qui existe à Lausanne depuis 2020, avait permis de signaler au bout du lac près de 80 cas durant la période estivale. Six mois après son lancement, 183 dénonciations ont été faites, rapporte «Blick». Elles concernent des remarques ou insultes à caractère sexuel ou sexiste, ou des regards insistants. Une quarantaine de personnes ont dit avoir été suivies et un peu moins de vingt ont signalé des attouchements.